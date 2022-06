De bekende grijs was zelden breder dan vandaag in Montreal. Fernando Alonso liet zich in de kwalificatie voor de Grand Prix van zijn beste kant zien en positioneerde zichzelf in de natte omstandigheden op de eerste rij. “En bocht 1 zal ik Max Verstappen gaan aanvallen!”, voegde hij eraan toe.

Goed, de laatste opmerking maakte Alonso met een knipoog maar wie de Spanjaard heeft gevolgd de afgelopen 20 jaar weet ook: als er ook maar één kleine kans is, gaat hij er voor. Het hele weekend zit Alonso er ontzettend goed bij, gisteren in de droge omstandigheden en vandaag op een natte baan. Hij timede zijn ultieme rondje precies goed en eindigde op een respectabele zeven tienden van polesitter Max Verstappen.

Lees ook: VT3: Alonso snelste in waterballet op Circuit de Gilles Villeneuve, Verstappen P9

“Dit voelt geweldig, het is een ongelooflijk weekend tot nu toe voor ons. We zijn competitief geweest in de trainingen, dat hebben we vaker maar dan verliezen we het op zaterdag. Vandaag was de auto mega, ik was zo comfortabel. En de fans hebben me meegeholpen met het laatste zetje!”

Zondag zal het waarschijnlijk droog zijn maar het tempo van de Alpine op vrijdag was bemoedigend. “We zijn het hele weekend snel. Pole position was hoog gegrepen maar we zijn beter voorbereid dan iedere andere race dit seizoen.” Verstappen mag zeker in de spiegels kijken morgen op weg naar bocht 1: “Ik zou graag de race leiden in ronde 1, Max Attack in bocht 1! Daarna mogen zij hun dingen doen want ze zijn veel sneller. Maar dat zou erg zoet smaken, even aan kop. Daarna is de top 5 wel het doel.”

Lees ook: Oppermachtige Verstappen pakt pole op opdrogend Circuit Gilles Villeneuve