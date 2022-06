Niet een Red Bull of Ferrari bovenaan, maar de Alpine van Fernando Alonso in de derde vrije training op het Circuit de Gilles Villeneuve, waar de Spanjaard zich in zijn nopjes voelde op de natte baan. Dat gold niet voor Max Verstappen, die worstelde om de RB18 onder controle te houden en slechts de negende tijd noteerde.

Waar het vrijdag nog droog en aan de warmere kant was, was het in aanloop naar de derde vrije training koud en nat in Montreal. Het weer nodigde niet uit tot veel kilometers maken (Mick Schumacher omschreef de omstandigheden als ‘behoorlijk shit’), maar het publiek kreeg toch nog genoeg spray van de bolides te zien.

De regen zorgde voor flink wat uitstapjes in bocht 1 en 9, maar tot echt grote problemen leidde het niet. In het waterballet voerde Fernando Alonso de groep aan met een rondetijd van 1:33.836 op de intermediates. Het was zoeken naar een Red Bull en Ferrari, aangezien Pierre Gasly en Sebastian Vettel de top drie vormden op de natte baan.

Voor Max Verstappen was het geen geweldige sessie. De Nederlander brak twee runs af en ging later wijd in bocht 3 en spinde ook nog eens in bocht 2, maar wist daarbij uit de bandenstapels te blijven. Verstappen sloot zo de sessie als negende af, net achter teamgenoot Sergio Pérez. Charles Leclerc, die de race door gridstraffen als laatste zal aanvangen, noteerde als enige geen tijd.

Deze sessie zou representatief kunnen zijn voor de kwalificatie. Vooralsnog wordt er namelijk nog regen tot aan de start van de kwalificatie verwacht. De kwalificatie voor de Grand Prix van Canada begint om 22:00 uur Nederlandse tijd.

Uitslagen GP Canada 2022 - 3e Vrije Training