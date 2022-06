Op het opdrogende Circuit Gilles Villeneuve heeft Max Verstappen zijn vijftiende Formule 1-poleposition veroverd. De Nederlander was ruim de snelste, maar veel aandacht ging uit naar de man op de tweede plaats: Fernando Alonso. Sergio Pérez kon een goede klassering na een schuiver vergeten.

De situatie ten opzichte van de derde vrije training was onveranderd: het Circuit Gilles Villeneuve was kletsnat. De regen nam wel geleidelijk af waardoor de baan ronde na ronde beter werd. Dat zorgde voor een spannende tombola in Q1, wat een pijnlijke was voor AlphaTauri aangezien zowel Pierre Gasly en Yuki Tsunoda niet doorging naar Q2.

Voor het thuispubliek viel er ook weinig te juichen: Lance Stroll en Nicholas Latifi waren na de eerste kwalificatiesessie al klaar. Ook Sebastian Vettel, die eerder in de derde vrije training verraste met de derde tijd, had plots de snelheid niet meer en kwam niet verder dan de zeventiende tijd. Een mazzeltje voor deze coureurs is dat Charles Leclerc en Yuki Tsunoda vanwege gridstraffen op de laatste startrij beginnen.

Foto: Motorsport Images

Waar Q1 probleemloos verliep, kwam er in Q2 al snel een rode vlag voor de gecrashte Red Bull van Sergio Pérez. De Mexicaan verloor de controle over de RB18 in bocht 3 en probeerde de auto in zijn achteruit te zetten, maar het was einde sessie voor de toch al worstelende Pérez.

Het beeld van de kwalificatie veranderde niet: opnieuw werd de baan beetje bij beetje droger en was het trappen tot het einde van de sessie om een snelle ronde te noteren. Dat was voor Valtteri Bottas, Alexander Albon, Pérez en Lando Norris niet genoeg. Leclerc reed geen ronde in Q2, wetende dat P19 toch al op hem wachtte.

In Q3 was de baan al een stuk droger, maar droog genoeg voor slicks was het nog niet. Pas vier minuten voor het einde van de sessie waagde George Russell het als enige op de zachte band, de rest bleef op de intermediates rondrijden. Dat bleek de juiste keuze: Russell gleed tegen de bandenstapel aan en kon zijn laatste run vergeten.

Max Verstappen was uiteindelijk de snelste onder deze verraderlijke omstandigheden. Wat hij niet kon voorspellen was dat Fernando Alonso op de tweede plek achter hem zou gaan starten, gevolgd door Carlos Sainz. Lewis Hamilton, Kevin Magnussen, Mick Schumacher, Esteban Ocon, Russell, Daniel Ricciardo en Guanyu Zhou completeerden de top tien.

De Grand Prix van Canada begint zondag om 20:00 uur Nederlandse tijd.