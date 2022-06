Charles Leclerc heeft een gridstraf van tien plekken voor zijn kiezen gekregen in Canada. De Ferrari-coureur krijgt deze straf voor het wisselen van motoronderdelen.

Leclerc viel vorige week in Bakoe uit met motorpech. ‘Niet meer te redden’, zei Ferrari over zijn motor, en het lijstje met nieuwe motoronderdelen mag er zijn. De Monegask heeft een nieuwe verbrandingsmotor, MGU-K, MGU-H en liefst twee keer een nieuwe control electronics-unit in zijn Ferrari laten schroeven.

Die tweede nieuwe control electronics-module doet hem de das om. Leclerc zit hiermee namelijk aan zijn derde exemplaar dit jaar, terwijl hiervoor een maximaal van twee stuks staat. Leclerc gaat zodoende na de kwalificatie in Canada dus tien plekken achteruit op de grid.

Mogelijk volgen er nog meer gridstraffen voor Leclerc. Ferrari zou er nu hij toch al een straf heeft voor kunnen kiezen nog wat meer nieuwe motoronderdelen te installeren, al komen er dan natuurlijk ook meer plekken gridstraf bij kijken. Leclerc eindigde de vrijdag in Canada overigens als tweede.

