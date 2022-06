Max Verstappen maakt zich geen zorgen over de fysieke problemen die hij mogelijk voor de langere termijn kan ondervinden door het gestuiter in de nieuwste generatie Formule 1-wagens.

De auto’s hebben dit jaar veel last van porpoising, het fenomeen waarbij de wagens vooral op het rechte stuk over het asfalt stuiteren. Vooral in Bakoe hadden meerdere coureurs erg veel last van het geschud. Experts waarschuwen dat de coureurs mogelijk zelfs voor de lange termijn fysieke klachten in de hersenen en ruggenwervel kunnen oplopen.

‘We zijn bereid risico’s te nemen’

Verstappen maakt zich daar niet al te druk over. “Er zijn veel sporten die schadelijk zijn voor het lichaam. Als je eenmaal na je carrière met pensioen gaat dan heb je niet meer hetzelfde lichaam als toen je twintig was. Dat is nu eenmaal zoals het is. Ik bedoel, voetballers hebben last van hun knieën, motorcrossers en MotoGP-rijders hebben veel gebroken botten in hun lichaam. Je kunt natuurlijk altijd zeggen ‘is dat dan veilig?’ Nee, waarschijnlijk niet, maar we zijn bereid risico’s te nemen. Dat is onze sport en dat doe ik graag.”

Lees ook: FIA gaat omwille van veiligheid ingrijpen om porpoising te verminderen

De FIA wil wat aan het porspoising doen en schreef daar eerder deze week een technische richtlijn voor uit. Daarin staat dat de teams desnoods de rijhoogte van de auto moet aanpassen als de coureur teveel last heeft van het gehobbel. Verstappen is het niet eens met die richtlijn. “Natuurlijk is het porpoising niet leuk en ik vind het ook niet goed, maar sommige teams lukt het beter dan andere teams om er mee om te gaan”, aldus de Nederlander tijdens de persconferentie. “Het is mogelijk om er vanaf te komen en dus moeten we niet al te dramatisch doen. Maar ja, het is nu eenmaal hoe de auto’s ontworpen zijn. Ze moeten laag bij de grond liggen en enorm stijf zijn voor de downforce. Dat is het ontwerp van de auto en als je daar van af wilt dan moet je ook de hele filosofie van de auto aanpassen.”