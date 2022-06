Net als eerste is ook de tweede trainingssessie voor de Grand Prix van Canada een prooi geworden voor Max Verstappen. De Nederlander beleeft een soepele vrijdagmiddag in Montreal, het tempo over één rondje staat en ook over de langere run voelt de Red Bull zich thuis op het Ile de Notre Dame.

Max Verstappen ging verder waar hij de eerste vrije training gestopt was. Zijn tweede vliegende rondje op mediums was al sneller dan de snelste omloop in de eerste sessie. Een tijd die hij vervolgens na meerdere verbeteringen aanscherpte tot 1.14.127, een tijd die hij reed op de rode softs. Het had nog harder gekund, Verstappen was aan een verbetering bezig tot hij bij de laatste bocht werd gehinderd door Lance Stroll.

Opvallend was overigens het verschil met teamgenoot Sergio Pérez, de Mexicaan zei vooraf uit te kijken naar het weekend op Circuit Gilles Villeneuve maar komt in de tweede sessie niet verder dan de 11e plek. Het gat naar Verstappen is gapend groot: een seconde. Teambaas Christian Horner wijt het grote verschil aan een andere afstelling waar Pérez duidelijk nog niet op zijn gemak mee is.

De andere kampioenskandidaat, Charles Leclerc bleef op een tiende steken van Verstappen maar de Monegask heeft andere zorgen aan zijn hoofd. Een nieuwe turbo lijkt nodig en dat zou Leclerc op een gridstraf komen te staan van 10 plekken. Ferarri zou overwegen nog eens een nieuwe krachtbron aan motorpoule willen toevoegen met eenzelfde straf als gevolg. Leclerc lijkt dan ook veroordeeld te zijn tot een inhaalrace op zondag.

Vraag vandaag is nog steeds wie zijn auto van het stuiteren af weet te helpen. De meest voorname patiënten, Ferrari en Mercedes, blijven worstelen. “Het stuiteren en het schuren van de bodemplaat is nog erger dan in de eerste training”, klinkt het bijna wanhopig uit de mond van Carlos Sainz. “Het stuiteren is echt erg, jongens.” Verschil is wel dat Ferrari dan nog snel is, George Russell en Lewis Hamilton komen niet verder dan P7 en P13. De twee zijn niet nog altijd niet te spreken over de Mercedes. Russell: “Ik verloor daar plots veel grip in bocht 9, heel vreemd.” Teamgenoot Lewis Hamilton gaat nog een stapje verder: “Deze auto is undrivable, man.”

Pechvogel van de sessie was Valtteri Bottas, niet de eerste keer dit seizoen dat zijn Alfa Romeo de Fin steek laat. Dit keer was het een probleem met de anti-stall die plots geactiveerd leek te worden. Bottas komt uiteindelijk tot slechts 3 rondjes en reed vanzelfsprekend de langzaamste tijd van de training.

Uitslagen GP Canada 2022 - 2e Vrije Training