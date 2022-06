We zijn vaak verwend met spannende races in Bakoe maar alle factoren die daarbij kunnen helpen, werden gisteren geneutraliseerd. De GP Azerbeidzjan was teleurstellend qua vermaak, mede door het gebruik van de virtuele safety car. Tot twee keer toe.

Vooral in het geval van Magnussen begreep ik het niet, zijn auto stond half achter de vangrail voor een medical car. Dat mag in mijn ogen nooit gebeuren. Maar ook Ferrari, die andere factor die nodig is voor spanning, werkte niet mee. De dubbele uitvalbeurt betekende een vrije doorgang voor Red Bull. Ferrari heeft de snelste auto, maar profiteert daar niet genoeg van. Er worden fouten gemaakt door coureurs, strategisch gaat het niet soepel en er is veel mechanische malheur.

Ik kan Leclerc moeilijk iets verwijten. Op het foutje in Imola na, rijdt hij sterk. Het zou logisch zijn als hij na de afgelopen drie races gefrustreerd raakt. Goed zou ik het niet vinden, want je wint en verliest samen en je hoort je als coureur nooit te distantiëren van het team. Ferrari heeft wel een probleem. In Bakoe vielen er drie auto’s uit door problemen met een Ferrari-motor. Het probleem van Sainz was hydraulisch, maar desondanks gevaarlijk omdat de achterremmen dan niet werken. Al met al erg teleurstellend, maar de auto blijft pijlsnel en is goed te rijden. Het kampioenschap is nog lang en het kan zo omdraaien.

Ik verwacht dat Red Bull ook nog wel punten verliest aan bijvoorbeeld Mercedes. Niks is gedaan. Red Bull was in Australië bijna afgeschreven en kijk waar ze nu staan. Zij hebben momenteel het sterkste rijdersduo, al was Pérez in Bakoe minder gelukkig met zijn bandenmanagement. Iets waar hij normaal gesproken goed in is. Wat Verstappen voor heeft, is dat hij al kampioen is geworden en het team daarom van hem houdt. Hij weet wat er voor nodig is, geeft nooit op en maakt – net als Pérez – weinig fouten.

En kijk eens naar Russell: hij staat kort achter Leclerc met een auto die een seconde langzamer is! Stel je voor dat Mercedes iets vindt… Ik vind het knap hoe Russell zijn kansen maximaliseert. Hamilton heeft het zwaar, ook met zijn rugproblemen. Dat is wel een serieus thema: beschadigde wervels kunnen je maanden zo niet jaren last bezorgen. In de jaren 90 hadden we hier ook last van omdat we zo laag op de grond zaten. Ik weet nog goed dat ik ooit in Argentinië een hobbel raakte en sterretjes zag. Ik kreeg een elektrische schok door mijn lichaam.

Ik snap de zorgen van Russell en Wolff maar heb de oplossing voor Mercedes: de rijhoogte van de auto omhoog. Niemand dwingt ze zo laag te rijden, wellicht dat de auto daar gevoelig voor is door minimale sidepods. Maar de oproep van Wolff regels aan te passen, is naar mijn mening niets meer dan het gebruikelijke politieke spelletje in de Formule 1. Mercedes zal alles aangrijpen in de buurt van Red Bull en Ferrari te komen, net zoals ze de afgelopen jaren zo min mogelijk wilden veranderen.

Nu volgt Montréal, mijn thuisrace. Het is stijf uitverkocht, er zijn zelfs tribunes bijgeplaatst. Maar de voortekenen wat betreft de Canadese coureurs zijn niet best. Latifi heeft het erg moeilijk, soms lijkt het alsof hij er genoeg van heeft. Stroll net zo, hij had ook nog de pech van een DNF. Net als in de rest van de wereld is F1 enorm populair in Canada, het wordt een gekkenhuis. Voor Canada hoop ik alleen dat het met Latifi en Stroll beter zal gaan.