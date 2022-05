‘Max Verstappen spreekt altijd in de wij-vorm als het over problemen met de Red Bull gaat, in tegenstelling tot anderen die met ‘jullie’ naar het team wijzen. Zoiets als die kanonnade gebeurt in het heetst van de strijd, het klinkt erger dan het is. Iedereen weet dat hij maximaal presteert en hetzelfde eist van het team.

Het is niet leuk om te horen, maar na al die jaren weten ze dat Max alles uit het materiaal haalt dat zij hem leveren. En hij won gisteren ook gewoon, zo is het ook. Na de uitvalbeurt in Melbourne leek het moeilijk te worden, maar Red Bull staat weer aan kop in beide kampioenschappen en dat is aan de teammentaliteit te danken. Er wordt keihard gewerkt en als het fout gaat, wordt er niemand gespaard. Verstappen maakte wel een zeldzaam foutje met die rukwind al ving hij hem nog aardig op: hij verloor niet zoveel tijd als Sainz met een soortgelijke fout.

Sainz maakt momenteel teveel misstappen, hij zit duidelijk niet op het niveau van Leclerc. Hij moet echt constant op het randje rijden om Charles bij te houden. Zoiets mag niet gebeuren met een auto waarmee je races en het kampioenschap kan winnen. Dat hij achter een Mercedes naast het podium eindigt, is geen goede beurt. Leclerc zal ongetwijfeld ook gefrustreerd zijn na de uitvalbeurt. Hij reed een mega-kwalificatierondje, ging riant aan de leiding en hoefde niet te pushen tot zijn turbo het leek te begeven. Ik denk dat we zoveel betrouwbaarheidsproblemen zien, omdat teams de grens opzoeken. Mercedes hoefde dat vroeger niet te doen, omdat ze een superieure motor hebben.

Ik denk dat ze bij Mercedes nu ook iets hebben gevonden, want ze konden op de rechte stukken inhalen. Maar laten we ook niet overdrijven: Russell haalt het podium omdat een Ferrari uitvalt. Hamilton finishte hoger dan hij had verwacht na dat akkefietje met Magnussen. Zijn eerste reactie dat hij liever wilde stoppen na één ronde vond ik vreemd. Dat is niet een coureur die wil knokken, alsof hij wist dat hij niet meer ging winnen van zijn teamgenoot. Al zagen we aan het einde wel flitsen van de oude Hamilton, toen hij naar voren kwam. Maar Russell heeft zijn plek in het team gevonden, staat boven zijn dure teamgenoot in het WK en dat steekt.

Valtteri Bottas is voor mij één van de verrassingen dit seizoen. Zijn racestrategie was vreemd, maar hij was nog altijd sterk. Hij is relaxed, staat niet onder druk en presteert goed. Het doet me denken aan Heinz-Harald Frentzen of Giancarlo Fisichella, die bloeiden ook helemaal op toen ze na een topteam bij een minder team gingen rijden. Enige tijd later lieten ze zien alsnog klaar te zijn voor een topteam. Pérez is daar ook voorbeeld van. Bij McLaren lukte het niet, maar bij Red Bull gaat het nu een stuk beter.

Hij baalde enorm gisteren, maar de tactiek van Red Bull was juist. Het voelt raar om aan de kant te gaan als je aan kop gaat. Maar hij had oudere banden en Max was sneller, hij had Sergio sowieso bijgehaald en gepakt. Waarom zou je ze dan rondenlang laten vechten en de banden beschadigen? Natuurlijk gaat Verstappen voor, hij staat boven hem in het kampioenschap, hij is de nummer 1 en de wereldkampioen. Simpel.’

