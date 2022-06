Na een halve dag vol verhitte discussies over porpoising, het veelbesproken gestuiter van de auto’s op hoge snelheid, en de maatregelen die de FIA daar donderdag voor afkondigde, is er in de eerste kwalificatiesessie voor de Canadese GP weinig nieuws onder de zon. Red Bull en Ferrari maken de dienst uit, al wringt Fernando Alonso zich achter Max Verstappen en Carlos Sainz netjes op P3 tussen de trendsetters.

De meningen zijn sterk verdeeld, zo blijkt tijdens de persconferenties van de coureurs waarmee de vrijdag in de Formule 1 ’s ochtends traditioneel wordt geopend. Max Verstappen vindt het geklaag over porpoising, die met name uit de hoek van Mercedes komt, overdreven. Volgens de wereldkampioen moet er ‘niet te dramatisch’ over worden gedaan. Fysiek ongemak hoort bij autosport en er is een oplossing om het gestuiter te verminderen: de rijhoogte aanpassen.

Zijn opmerkingen vallen niet overal in goede aarde. Lewis Hamilton is verguld dat de internationale autosportfederatie de klachten over porpoising serieus neemt en maatregelen heeft getroffen, zijn Mercedes-collega George Russell betreurt openlijk Verstappens reactie. “We willen verandering, want wat we vorig weekend hebben meegemaakt was niet houdbaar.”

Charles leclerc heeft voorafgaand aan de eerste trainingssessie andere zorgen. Zijn geplofte motor in Bakoe blijkt onherstelbaar beschadigd, waardoor hij in Montréal een turbowissel overweegt (zijn vierde alweer) en daardoor een gridstraf van tien plaatsen riskeeert. Esteban Ocon heeft in de openingsfase op het Circuit Gilles Villeneuve ook technische problemen. Na vier rondjes (‘failure, failure’) komt hij al naar binnen. Een grondige inspectie zorgt ervoor dat hij de training betrekkelijk snel kan vervolgen.

Zoals dit hele seizoen al het geval, zetten Red Bull en Ferrari de toon. Sergio Pérez schiet op de mediumband naar de snelste tijd, maar wordt halverwege afgelost door Carlos Sainz (op de zachtste band). Max Verstappen lost op zijn beurt de Spanjaard weer af, hij is tweetiende sneller. Tussen het geweld van de Red Bulls en Ferrari stuurt Alonso zich, de Spanjaard zet als enige zijn snelste tijd op de mediumband, naar de derde plaats.

Uitslagen GP Canada 2022 - 1e Vrije Training