De vrijdagtrainingen in Canada stonden voor Lewis Hamilton en Mercedes in het teken van experimenten, maar de zevenvoudig wereldkampioen was niet bepaald te spreken over de laatste veranderingen aan zijn auto. “Het was een ramp.”

Waar Mercedes nog altijd naar oplossingen zoekt, daar was er aan duidelijkheid daarentegen geen gebrek bij Hamilton. Op wat inmiddels een typische vrijdag is voor Mercedes en de stercoureur, werd een hele reeks nieuwe dingen uitgeprobeerd om het stuiteren van de auto maar onder controle te krijgen. Zonder succes.

“Ik reed met een experimentele vloer die niet werkte. Niks wat we met deze auto proberen, lijkt ook te werken”, verzucht Hamilton, geciteerd door The-Race. Hamilton en collega George Russell probeerden ook verschillende setups. Dat verging Russell – die zevende was, terwijl Hamilton als dertiende eindigde – ogenschijnlijk beter. “Ik moet nog van George horen, maar voor mij was het een ramp.”

“Het leek wel alsof de auto alleen maar slechter werd”, verklaart Hamilton. Hoe meer Mercedes probeert, hoe minder ‘gelukkig’ de auto volgens hem is. Het is een kwestie van blijven werken, doorbijten, beseft hij. “Want dit is waarschijnlijk de auto waar we het de rest van het jaar mee moeten doen terwijl we proberen een betere te bouwen voor volgend seizoen.”

Vooralsnog valt er voor Hamilton dit weekend dus weinig te lachen in Montréal, waar hij door de jaren heen nota bene zeven keer heeft gewonnen. “Dit is niet het Montréal dat ik ken”, verwoordt hij wat een worsteling het is achter het stuur van de W13, en hoe anders dan hij het gewend is. “Ik heb me hier nog nooit zo slecht gevoeld in een auto.”