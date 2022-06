Het ging vrijdag in Montreal veel over porpoising, het gestuiter van de auto’s dat de FIA nu wil gaan aanpakken door te handhaven. Hoe dit in elkaar steekt, bespreekt verslaggever ter plaatse Daan de Geus met Sjaak Willems. Wie is er blij mee, wie minder? Naast veel gepraat, werd er ook gereden en belooft het weer nog een grote rol te spelen op vooral de zaterdag van de Grand Prix van Canada.

