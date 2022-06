Geen reden voor onvrede: Max Verstappen spreekt van ‘een positieve dag’ nadat hij vrijdag beide trainingen als snelste en zonder grote problemen afsloot.

In de eerste sessie was Verstappen met een 1:15.158 bijna een kwart seconde sneller dan nummer twee Carlos Sainz. De tweede training rondde hij af met een 1:14.127 en een voorsprong van 0.081 seconde op titelrivaal Charles Leclerc.

“Een positieve dag”, concludeert Verstappen, goed voor zestig rondjes over het Circuit Gilles Villeneuve, op Verstappen.com. “De auto werkte goed”, stelt hij tevreden vast, ondanks dat hij in VT1 wat last had van clipping: de batterij die aan het eind van rechte stukken op is en geen extra vermogen meer levert.

Red Bull heeft dit jaar geregeld vrijdagen gehad die niet top waren en waarop en waarna het nog met de setup en balans worstelde, maar nu liep het lekker. “Natuurlijk kijk je nog naar dingen om extra balans te vinden”, erkent Verstappen ook nu, “maar in het algemeen was het een goede start van het weekend.”

