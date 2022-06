Carlos Sainz, derde in de kwalificatie, hoopt zich zondag in de strijd om de zege te kunnen mengen met de twee oude bekenden die voor hem staan: Max Verstappen en Fernando Alonso.

Even mocht Sainz trouwens denken aan, of dromen van, de poleposition. De Spanjaard zette in de slotfase van Q3 de snelste eerste sectortijd neer, maar verloor toen wat in sector twee. “Dus probeerde ik alles om zo snel mogelijk door de laatste bocht te gaan. Ik maakte een foutje en dat kostte een paar tienden, maar ik moest er wel voor gaan.”

Sainz moest dus genoegen nemen met plek drie, maar ziet kansen voor zondag. “Het doel is me in het gevecht te storten”, richt hij zijn vizier op de coureurs voor zich op de eerste rij. “Het wordt denk ik een leuk gevecht met Max vooraan. We moeten maar zien wat we kunnen. Ook met Fernando, hij is erg snel dit weekend”, zegt de Spanjaard over zijn landgenoot.

Nog even terugkomend op de kwalificatie, haalt Sainz aan dat zijn Ferrari vooral in de regen lekker liep. “Ik voelde me zeker toen het echt nat was goed in de auto. Toen de baan opdroogde, zette de rest wel een stap”, erkent hij. Uiteindelijk moest Sainz bijna acht tienden toegeven op Verstappen. Ferrari moet het zondag op voorhand van Sainz hebben; Charles Leclerc start door een gridstraf vanuit het achterveld.

