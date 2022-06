Het was al bekend dat Charles Leclerc een gridstraf van tien plaatsen zou krijgen in Canada vanwege het verwisselen van motoronderdelen, nu is bevestigd dat de Monegask helemaal achteraan moet starten omdat er nieuwe onderdelen zijn gemonteerd.

De krachtbron die in Bakoe plofte viel niet meer te herstellen waardoor Leclerc al een nieuwe verbrandingsmotor, MGU-K, MGU-H en liefst twee keer een nieuwe control electronics-unit in zijn Ferrari liet schroeven.

Leclerc wist dat hij daardoor al tien plaatsen op de startgrid moest inleveren omdat hij bij enkele van die onderdelen over de toegestane limiet ging. Nu heeft Ferrari besloten om de Monegask van een nieuwe interne verbrandingsmotor, MGU-K, MGU-H, uitlaat en turbo te voorzien. Dat zorgt ervoor dat hij helemaal achteraan moet starten in de Grand Prix van Canada.

Daarmee staat de concurrent van Max Verstappen een lastige taak te wachten in de race, al wordt hij op het stratencircuit dus wel geholpen door de nieuwe onderdelen. Op de rechte stukken is inhalen met de DRS goed mogelijk op het Circuit de Gilles Villeneuve, waardoor Leclerc nog voor een goed resultaat kan gaan.