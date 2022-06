Een veel betere kwalificatie had Haas zich in Canada niet kunnen voorstellen. Op de opdrogende baan kwamen Kevin Magnussen en Mick Schumacher tot de vijfde en zesde tijd, de beste kwalificatie van het team dit seizoen. Genoeg reden tot tevredenheid, maar ook voorzichtigheid voor de race.

“De auto was geweldig”, jubelt Schumacher na zijn beste kwalificatieresultaat in de Formule 1. “Zeker in deze omstandigheden. Ik had overal grip en dat was wat ik wilde, maar helaas was dat bij de laatste set banden niet het geval”, weet de Duitser nog wel een verbeterpunt te noemen.

Schumacher werd daarbij niet geholpen door Carlos Sainz. “Ik moest door Carlos wat langzamer rijden en mijn banden koelden af, dat hielp niet in bocht 1. Toen begon de puinhoop. De laatste run was niet geweldig, maar we kunnen hier op voortbouwen. Ik heb altijd al van dit soort omstandigheden gehouden en op een circuit als deze is er een grote kans dat coureurs laten zien dat ze het kunnen. Het zal moeilijk worden, maar we zullen het het beste proberen”, blikt de Haas-coureur vooruit op de race.

Foto: Motorsport Images

Een plekje voor Schumacher staat Kevin Magnussen, die vier tienden sneller was dan zijn teamgenoot. “Dit is waar we op hoopten”, lacht de Deen. “We hebben eerder in Imola gezien dat we van deze omstandigheden houden en hebben de klus vandaag geklaard. Het ging erom continu te proberen een betere ronde te rijden omdat de baan steeds beter werd. Dus je moest de hele tijd pushen.”

Magnussen is dan ook ‘erg blij’ voor Haas. “Mick heeft het ook geweldig gedaan door de zesde tijd te noteren. Het is een geweldige teamprestatie. Ik kijk erg uit naar de race.” Voor die race heeft hij grote ambities: “Ik zou graag willen winnen, maar we moeten vooral punten scoren. Dat we P5 starten maakt dat wat makkelijker.”

Teambaas Günther Steiner prijst de kalmte van het team te midden van de veranderende omstandigheden. “Het hele team heeft geweldig werk geleverd en de coureurs wisten wat ze moesten doen”, zegt Steiner. “We weten dat we niet slecht zijn op een natte baan, dit keer hebben we het met beide auto’s gered.”

Steiner is blij voor het team, maar wil nog niet te hard juichen. “Ten eerste moeten we finishen, want dat hebben we de afgelopen races niet gedaan. Tenminste, met één auto deden we dat niet. We moeten de race zien te finishen en proberen de posities te behouden”, besluit de Haas F1-teambaas.