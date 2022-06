Mercedes-teambaas Toto Wolff is kritisch op de aanpak van Haas F1-teambaas Günther Steiner, die Schumacher meer onder druk zet. Volgens Wolff moet de druk op Schumacher juist verminderd worden.

Schumacher staat dit seizoen onder druk bij Haas, waar zijn prestaties tegenvallen – het is nog steeds wachten op zijn eerste Formule 1-punt – en hij voor flinke rekeningen zorgt met stevige crashes. Voorafgaand aan het weekend in Azerbeidzjan waarschuwde Steiner Schumacher zelfs dat hij moet stoppen met crashen omdat er anders ‘reden genoeg’ is voor een ‘serieus gesprek’.

Na Monaco heeft Steiner al gesproken met Schumacher, geeft hij bij de persconferentie in Azerbeidzjan aan. “Ik heb met hem gesproken, hij moet het vertrouwen hervinden”, zegt Steiner. Die crashes zijn erg kostbaar voor het team, zeker vanwege het budgetplafond. Maar het zorgt ook voor andere problemen. “Het is voor het budget een zware klap, maar in productie kunnen we het ook niet bijhouden omdat de races zo dicht op elkaar volgen. Het kost veel geld. Het is nooit goedkoop als een auto in tweeën breekt”, grapt hij.

Waar Steiner Schumacher dus wat onder druk zet met zijn uitspraken, zou Mercedes-teambaas Toto Wolff het anders aanpakken. Hij roept in gesprek met RTL op om de druk op de Duitser juist te verminderen en stelt dat Steiner ‘de totaal verkeerde aanpak’ kiest. “Hij zit nog steeds in de trainingsfase. Hij moet kunnen rijden zoals hij kan, anders wordt de druk natuurlijk nog groter.” Wolff is ervan overtuigd dat Schumacher ‘ver kan komen’ en sluit zelfs niet uit dat de Duitser ooit voor Mercedes zal rijden. “Waarom niet? Hij zal altijd op onze radar staan”, aldus de Mercedes-teambaas.