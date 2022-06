Haas F1-teambaas Günther Steiner heeft Mick Schumacher gewaarschuwd dat hij moet stoppen met crashen, aangezien er anders een ‘serieus gesprek’ zal plaatsvinden met de Duitser. Steiner benadrukt dat Haas nu snel door de reserveonderdelen gaat en dat het met het budgetplafond zeer kostbaar is.

Terwijl alles er goed uitziet voor Kevin Magnussen gaat het er aan de andere kant van de garage er een stuk slechter aan toe. Schumacher heeft nog steeds geen punten gepakt en heeft voor flinke rekeningen gezorgd met zijn zware crashes in Saoedi-Arabië en Monaco. Met het budgetplafond is dat geen goed nieuws voor Haas, dat Schumacher na zeven races al waarschuwt dat hij minder moet crashen.

Een crash in Azerbeidzjan zou volgens Haas-teambaas Günther Steiner ‘reden genoeg’ zijn voor een serieus gesprek met de Duitse Ferrari-junior. “Wij zullen op een gegeven moment een serieus gesprek hebben omdat op een gegeven moment de onderdelen op zullen zijn”, wordt Steiner geciteerd door RaceFans.net. “We kunnen ze niet blijven maken. Zoveel geld dat je weggooit kan je fysiek gewoon niet doen. We moeten er dus voor zorgen dat het hier niet nog eens gebeurt.”

Dat de situatie nu al aardig bleek is voor Haas, bewijst het team door één reservechassis dat nog niet gespoten is mee te nemen naar Azerbeidzjan. Dat is bovendien het laatste reservechassis dat dus bestickerd moet worden om gebruikt te kunnen worden. “Het chassis wordt gerepareerd”, legt Steiner uit. “Deze was zelf niet eens ernstig beschadigd, maar er waren wat onderdelen losgeraakt dus die moesten we vervangen. Alles is gecontroleerd en het is allemaal in orde. De motor is ook in orde, dat kan niet gezegd worden van de versnellingsbak en veel andere onderdelen.”