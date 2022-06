Max Verstappen verwacht ondanks zijn dominante poleposition geen gemakkelijke race in Canada, maar kijkt voor nu tevreden terug op de kwalificatie: “We namen de juiste beslissingen in Q3.”

In de derde vrije training, toen het circuit ook al nat was, leek Verstappen niet lekker in zijn vel te zitten. Hij spinde, kende meerdere momentjes en noteerde slechts de negende tijd. Dat was in de kwalificatie anders: de regerend wereldkampioen reed de ene na de andere snelle ronde en sloot dat in de beslissende Q3 af met een 1:21.299, ruim zes tienden sneller dan grote verrassing Fernando Alonso.

Een ruime marge dus, maar dat betekent volgens Verstappen nog niet dat het een gemakkelijke race gaat worden. “Ik verwacht niet dat de race rechttoe rechtaan zal zijn, maar onder deze omstandigheden bleven we koel en maakten we geen fouten”, blikt Verstappen terug. “We namen de juiste beslissingen in Q3. Ik ben natuurlijk superblij om hier de poleposition te pakken.”

Lees ook: Oppermachtige Verstappen pakt pole op opdrogend Circuit Gilles Villeneuve

Van het uitdagende Circuit Gilles Villeneuve kan Verstappen duidelijk genieten. “Je hebt hier een beetje het kartgevoel, met echte kerbstones. We genieten er altijd van om hier te rijden en ik kijk uit naar morgen”, besluit de polesitter.