Voor Alexander Albons gevoel maken ‘alle coureurs’ zich zorgen om de nieuwe regel van de FIA, die de coureurs verplicht om van tevoren schriftelijke toestemming te vragen om politieke statements te maken. Dat noemt hij ‘ietwat verwarrend’, ook omdat de Formule 1 het juist promootte onder ‘We Race As One‘.

De afgelopen jaren maakten coureurs regelmatig politieke statements. Met name Lewis Hamilton en Sebastian Vettel spraken zich uit over zaken die zij belangrijk vinden, waaronder mensenrechten en het milieu. Dat soort politieke statements zijn onder de nieuwe regels van het internationaal sportreglement van de FIA nog wel toegestaan, maar alleen als de coureur van tevoren toestemming heeft gekregen van de FIA.

De nieuwe regel leidde tot verontwaardigde reacties binnen de Formule 1-wereld. Zo spraken Valtteri Bottas, Sebastian Vettel en Red Bull-adviseur zich al uit tegen deze regel. Alexander Albon is van mening dat er duidelijkheid moet komen over de situatie, aangezien hij de regelgeving ‘ietwat verwarrend’ vindt.

Lees ook: FIA beperkt mogelijkheden voor coureurs om politieke statements te maken

Dat komt vooral door het signaal dat de Formule 1 wilde afgeven met het initiatief ‘We Race As One‘, ingevoerd in de strijd tegen het coronavirus, maar ook racisme en ongelijkheid in de wereld. De nieuwe regel omtrent politieke statements zou dat ongedaan maken, stelt Albon. “We stonden allemaal heel erg voor We Race As One en al dat soort situaties, maar het lijkt erop dat de FIA daar vanaf wil stappen”, zegt Albon.

Voor nu wil Albon het effect van de nieuwe regel afwachten, al dringt hij ook aan op een dialoog met de FIA. “Het is duidelijk dat we open moeten zijn over wat zij proberen te doen. Natuurlijk moeten tot op zekere hoogte vrijuit kunnen spreken. Ik weet zeker dat we later duidelijkheid zullen krijgen over wat zij daadwerkelijk proberen te zeggen”, aldus de Williams-coureur.

Lees ook: Vettel kritisch op regel omtrent politieke statements: ‘Een beetje onzin’

Albon heeft ‘nog niet veel gesproken’ met de rest van de Formule 1-grid, maar voor zijn gevoel zijn ‘alle coureurs bezorgd’ om de nieuwe regel. “Ik weet net als jij dat de Formule 1 en de FIA proberen om alles bij elkaar te krijgen in dezelfde vorm van communicatie. Op dit moment is er een klein beetje verwarring, dat is alles wat ik erover te zeggen heb”, besluit de Britse Thai met een duidelijke boodschap.