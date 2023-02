De nieuwe regel in het internationaal sportreglement van de FIA, die het moeilijker maakt voor coureurs om politieke statements te maken, is niet in goede aarde gevallen bij oud-Formule 1-coureur Sebastian Vettel.

De FIA heeft in de vernieuwde versie van het internationaal sportreglement een nieuwe regel opgenomen die het de coureurs moeilijker maakt om in een raceweekend politieke statements te maken. Coureurs moeten voortaan namelijk toestemming krijgen van de FIA voordat zij de statements mogen maken; doen ze dat alsnog zonder toestemming, kan dat op een straf komen te staan.

De nieuwe regel kon al op flink wat protest rekenen van Valtteri Bottas en Red Bull-adviseur Helmut Marko. Ook oud-Formule 1-coureur Sebastian Vettel mengt zich nu in dit debat. Vettel noemt deze regelwijziging van de FIA in gesprek met AutoBild ‘een beetje onzin’. Dat mag geen verrassing heten, aangezien Vettel zich over veel kwesties, waaronder het milieu en mensenrechten, heeft uitgesproken in de afgelopen jaren.

Vettel, die het na zeventien seizoenen wel mooi vond met de Formule 1, stelt dat er ‘misschien wat problemen’ waren geweest als hij nu nog in de Formule 1 had gezeten en akkoord had moeten gaan met deze regel. “Natuurlijk hangt het af van de vraag die je stelt en het onderwerp, maar het is belangrijk om over sommige onderwerpen een standpunt in te nemen.”

“We hebben de afgelopen jaren gezien dat steeds meer mensen een standpunt innemen”, vervolgt Vettel. “Het heeft weinig zin om daar nu tegenin te gaan.” Of hij de regel genegeerd zou hebben als hij nog in de Formule 1 had gezeten? “Ik ben nu niet meer betrokken, dus ik kan nu natuurlijk veel zeggen. Maar ik hoop dat de jongens in de Formule 1 moed houden om voor hun mening uit te komen en die te uiten”, besluit de viervoudig wereldkampioen.