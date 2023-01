Valtteri Bottas heeft verontwaardigd gereageerd op de nieuwe regels van de FIA, die het coureurs moeilijker maakt om politieke statements te maken. De Fin begrijpt niet ‘waarom zij ons willen controleren’ en vindt het juist goed dat coureurs zich over allerlei kwesties uitspreken.

De FIA heeft in de vernieuwde versie van het internationaal sportreglement een nieuwe regel opgenomen die het de coureurs moeilijker maakt om in een raceweekend politieke statements te maken. Coureurs als Lewis Hamilton en Sebastian Vettel hebben regelmatig politieke statements gemaakt, maar vanaf heden hebben coureurs toestemming van de FIA nodig alvorens zij deze statements mogen maken.

In het sportreglement van 2023 zijn onder artikel 12.2, betreffende het overtreden van regels, enkele nieuwe regels toegevoegd. De opvallendste is 12.2.1.n, waarin staat dat het ‘verboden is om politieke, religieuze of persoonlijke statements te maken die met name in strijd zijn met het algemene beginsel van neutraliteit dat de FIA krachtens haar statuten voorstaat, tenzij vooraf schriftelijk goedgekeurd door de FIA voor internationale wedstrijden, of door de betrokken ASN voor nationale wedstrijden binnen hun jurisdictie’.

Lees ook: FIA beperkt mogelijkheden voor coureurs om politieke statements te maken

De nieuwe regels vallen niet in goede aarde bij Valtteri Bottas. “Ik houd persoonlijk niet van politiek”, zegt Bottas tegen het Zweedse Expressen. “Ik doe graag waar ik van hou, en dat is racen, maar politiek maakt tegelijkertijd deel uit van de huidige maatschappij.”

“Ik denk dat de Formule 1 er goed aan heeft gedaan om aandacht te besteden aan sommige van dit soort kwesties en veel coureurs hebben hun stem laten horen, waaronder Sebastian”, vervolgt Bottas. “Ik begrijp niet waarom zij ons willen controleren. Wij zouden het recht moeten hebben om te praten over wat we willen. Dat is hoe ik er naar kijk, maar we zien wel wat er gebeurt”, aldus de Finse Alfa Romeo-coureur.