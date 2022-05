Esteban Ocon vierde zijn achtste plek in Miami als een zege. Hij kon niet genieten van de race vanwege de fysieke klachten die hij overhield aan zijn crash op de zaterdag, maar is blij met het verloop en het resultaat van de race.

Ocon moest van de laatste plek beginnen in Miami nadat hij in de derde vrije training gecrasht – de impact bedroeg 51G – was. Het chassis van zijn Alpine raakte daarbij dusdanig beschadigd dat de auto niet op tijd gereed gemaakt kon worden voor de kwalificatie. Ocon had de snelheid er op zondag goed in zitten en baande zich een weg naar voren om uiteindelijk als achtste over de streep te komen.

“Ik ben opgelucht, dit voelt als een overwinning voor ons”, zei Ocon na de race in Miami. “We hadden allemaal een berg te beklimmen, maar de strategische calls op de boordradio, bandenmanagement, alles ging perfect. Om dan in de punten te eindigen terwijl ik me maar 50 procent fysiek in orde voelde, dat voelt voor mij als een zege.”

Het was voor de coureurs een uitdagende race vanwege de hitte, maar voor Ocon was het door die crash op zaterdag een nog grotere uitdaging, aangezien hij daar nog wel fysieke klachten van ondervond. “Ik kon er niet erg van genieten omdat ik me maar voor 50 procent fysiek in orde voelde. Het was hier qua luchtvochtigheid en hitte net zo zwaar als in Singapore.”

“We wisten wat we moesten doen”, vervolgt Ocon. “We wilden lang doorgaan op de harde band, dus die heb ik behoorlijk zitten managen. Het was zwaarder dan gedacht. Ik dacht dat de band nooit echt zou gaan werken, maar dat gebeurde gelukkig genoeg wel. We waren niet zo snel bij de start maar we pikten langzaam maar gestaag de pace op en we werden erg snel ten opzichte van de andere auto’s”, besluit de Fransman.