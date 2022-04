Alfa Romeo-teambaas Frédéric Vasseur ziet Valtteri Bottas bij zijn nieuwe team uit de schaduw van Lewis Hamilton stappen. Hij is zeer te spreken over de Fin, en niet alleen om zijn verrichtingen op de baan.

Bottas speelde in zijn vijf jaren bij Mercedes een belangrijke rol bij het behalen van de constructeurstitels, maar keek elke keer toe hoe teamgenoot Lewis Hamilton hem te snel af was. Bij Alfa Romeo komt de Fin weer wat meer uit de verf. Hij scoorde in twee van de drie races punten voor zijn nieuwe werkgever en dat toont volgens teambaas Vasseur maar aan dat het de juiste beslissing van het team was om voor de ervaren Bottas te gaan.

“Ik weet niet of ik verrast moet zijn of niet”, wordt Vasseur geciteerd door RACER. “Als je naar de afgelopen jaren kijkt kan je zien dat hij het erg goed deed op basis van pure prestaties. Hij stond altijd in de schaduw van Lewis, maar ik denk dat iedereen daar in de schaduw van Lewis zou staan. Vorig seizoen hebben we al gesproken over een andere rol voor hem, dat hij de leider van het team zou worden.”

“Ik was ervan overtuigd dat hij dat zou kunnen en hij doet het geweldig”, vervolgt Vasseur. “Ik heb het niet alleen over zijn prestaties in de auto, maar ook in de fabriek met de engineers. Hij laat een ontwikkelingsrichting zien, de juiste manier om de auto en het team te verbeteren en kijkt naar elk detail. Hij heeft veel ervaring van Mercedes meegenomen en dat helpt ons enorm”, besluit de Alfa Romeo-teambaas.