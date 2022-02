Alfa Romeo-teambaas Frédéric Vasseur hoopt dat zijn team dit seizoen een betere eindpositie zal pakken dan vorig seizoen. Het liefst zou hij natuurlijk bovenaan staan, maar voor dit seizoen ziet hij de zevende plek als een ‘redelijk doel’.

Alfa Romeo sloot vorig seizoen af op de negende plaats, waardoor het enkel hoger eindigde dan Haas. Het team nam afscheid van Kimi Räikkönen en Antonio Giovinazzi en hoopt dat nieuwe aanwinsten Valtteri Bottas en Guanyu Zhou dit jaar meteen voor een beter resultaat kunnen strijden. Bij de shakedown in Barcelona kende Alfa Romeo wel meerdere problemen, waardoor het slechts tot 175 ronden kwam, net iets meer dan Haas maar een stuk minder dan de andere teams. Maar voor dit seizoen is het doel voor Alfa Romeo helder.

“Het belangrijkste is dat we verbeteren, we moeten altijd verbeteren en het gat naar de beste teams op de grid verkleinen”, zegt teambaas Frédéric Vasseur. “Je kan verschillende prestatie-indicatoren hebben, maar we vechten uiteindelijk voor het kampioenschap en het is ons doel om onze positie in het kampioenschap te verbeteren.”

“Afgelopen seizoen was teleurstellend met de negende plaats, we willen dit seizoen veel beter doen”, vervolgt Vasseur. “Maar ik wil ook het gat verkleinen voor wat betreft de pure performance. Dat is de realiteit van het werk dat de mensen in de fabriek doen. Ik zou zeggen dat de zevende plaats een redelijk doel is”, aldus de Alfa Romeo-teambaas.