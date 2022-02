Richard Verschoor heeft voor dit seizoen een zitje in de Formule 2 bemachtigd. De Nederlander zal dit seizoen voor Trident uitkomen, het team waar vorig jaar Bent Viscaal voor reed.

Het was voor dit jaar maar de vraag of er een Nederlandse deelnemer op de grid van de Formule 2, de opstapklasse van de Formule 1, zou staan. Bent Viscaal ontbreekt dit jaar op de lijst, maar er is op de valreep toch een Nederlander op de grid te vinden. Richard Verschoor heeft namelijk het laatste zitje bemachtigd en zal dit jaar voor Trident rijden.

“Ik ben erg blij om voor Trident te rijden”, schrijft Verschoor op Twitter, die vervolgens zijn trouwe, maar ook nieuwe sponsors bedankt. Die waren voor hem belangrijk, aangezien zijn deelname aan races vorig jaar enkele keren onder druk kwamen te staan door een gebrek aan budget. Dat had uiteindelijk als gevolg dat hij de laatste twee races van het seizoen aan zich voorbij moest laten gaan. Nu heeft Verschoor nieuwe sponsors gevonden en zou hij ‘gewoon’ het hele seizoen moeten rijden.

“De afgelopen weken waren een rollercoaster“, aldus Verschoor. “Omdat ik zonder management grotendeels afhankelijk ben van mezelf, ben ik zo blij dat ik de juiste mensen om me heen had die me er doorheen hielpen. Op een gegeven moment voelde het onmogelijk, maar dankzij hen bleef ik erin geloven en pushen. Geef de droom nooit op.”