Het Formule 2-avontuur van Richard Verschoor zit er voor dit seizoen op. De Nederlander moet de laatste twee raceweekenden van het seizoen missen vanwege een gebrek aan budget.

Verschoor heeft al vaker problemen gehad om een budget bij elkaar te krijgen om bij een Formule 2-team te kunnen rijden. De Nederlander was dit seizoen actief voor het Nederlandse MP Motorsport, maar ook daar was het elke keer maar de vraag of hij genoeg budget bij elkaar kon krijgen om te racen. Die strijd heeft hij dit seizoen vaak gewonnen, waardoor hij aan het grootste deel van het seizoen heeft deelgenomen. Nu is er echter toch een einde gekomen aan die strijd: Verschoor heeft aangekondigd dat hij de races in Saoedi-Arabië en Abu Dhabi mist vanwege een gebrek aan budget.

“Helaas eindigt hier het seizoen voor mij”, schrijft Verschoor op Twitter. “Het mocht niet zo zijn. Door een gebrek aan budget zal ik niet doorgaan in de Formule 2. Geld is altijd al mijn grootste rivaal geweest en deze keer heeft het mij verslagen. Maar aan de andere kant: als een deur sluit, gaat er een andere deur open. Bedankt”, aldus de Nederlander.

Verschoor heeft dit jaar de sprintrace op Silverstone gewonnen en maakte ook indruk in Bahrein. De 20-jarige coureur staat tiende in het kampioenschap met 55 punten achter zijn naam. Formule 3-runner up Jack Doohan neemt het zitje van Verschoor over voor de laatste twee races. Hij wordt daar vergezeld door Fransman Clément Novalak, die ook de overstap maakt vanuit de Formule 3 en de laatste twee races mag deelnemen namens MP Motorsport.

