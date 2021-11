Na een weekje rust is het tijd voor de laatste twee races van het seizoen. Deze week doet de Formule 1 voor het eerst Saoedi-Arabië aan, waar het snelste stratencircuit ter wereld de nodige uitdaging zal bieden aan de coureurs.

Het Jeddah Corniche Circuit, zoals het voluit heet, telt maar liefst 27 bochten en is 6.174 kilometer lang. Het moet het ‘langste en snelste’ stratencircuit ter wereld zijn en om ervoor te zorgen dat er genoeg actie te zien is, zullen er drie DRS-zones komen. De gemiddelde snelheid wordt op zo’n 252 kilometer per uur wordt geschat. Dat is sneller dan op Silverstone en slechts ietsje langzamer dan de gemiddelde snelheid op de ‘snelheidstempel’ van Monza.

Lees ook: In beeld: Saoedi-Arabië zet laatste stappen voor eerste Grand Prix in Jeddah

Omdat het zo’n snel circuit is, zullen de coureurs ‘slechts’ vijftig ronden afleggen. Net als in Qatar zullen de sessies voor een deel in daglicht verreden worden, maar het grootste deel wordt onder kunstlicht verreden. Het tijdsverschil met Saoedi-Arabië bedraagt twee uur. De kwalificatie gaat om 18:00 uur Nederlandse tijd van start, de race begint om 18:30 uur.

Tijdschema GP Saoedi-Arabië (Nederlandse tijd):

Vrijdag 3 december

Vrije Training 1: 14:30 uur – 15:30 uur

Vrije Training 2: 18:00 uur – 19:00 uur

Zaterdag 4 december

Vrije Training 3: 15:00 uur – 16:00 uur

Kwalificatie: 18:00 uur – 19:00 uur

Zondag 5 december

Race: 18:30 uur – 20:30 uur