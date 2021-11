Volgende week vindt de allereerste Formule 1 Grand Prix in Saoedi-Arabië plaats. Drie weken geleden waren de beelden vanuit het land nog reden tot zorg, maar de organisatie van de race heeft nu beelden naar buiten gebracht waar goed te zien is dat er grote vooruitgang is geboekt. Het circuit lijkt gereed voor de Formule 1, al moeten de laatste puntjes nog op de i gezet worden voor wat betreft de infrastructuur.

Het Jeddah Corniche Circuit, zoals het voluit zal heten, telt maar liefst 27 bochten en is 6.175 kilometer lang. Het moet het ‘langste en snelste’ stratencircuit ter wereld worden en om ervoor te zorgen dat er genoeg actie te zien is, zullen er drie DRS-zones komen en wordt de race onder kunstlicht verreden. De coureurs zullen vijftig ronden rijden op het circuit waar de gemiddelde snelheid op zo’n 252 kilometer per uur wordt geschat. Dat is sneller dan op Silverstone en slechts ietsje langzamer dan de gemiddelde snelheid op de ‘snelheidstempel’ van Monza.