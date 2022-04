Max Verstappen is blij met zijn eerste poleposition van 2022. De Red Bull-coureur genoot ervan om op Imola te scheuren met de nieuwe bolides, ook al maakten de omstandigheden het verraderlijk: “Het was een hectische kwalificatie.”

Het regende niet alleen druppels, maar ook rode vlaggen in de kwalificatie op Imola. Max Verstappen nam het opnieuw op tegen de Ferrari’s, totdat er slechts één Ferrari overbleef na de crash van Carlos Sainz in Q2. Door de regen was Q3 weer een heel andere sessie, waar Verstappen snel opende. Twee rode vlaggen zorgden er uiteindelijk voor dat niemand meer kon verbeteren en dat leverde Verstappen zijn eerste poleposition van 2022 op.

“Het was tricky met de weersomstandigheden, dan regende het en dan was het droog”, blikt Verstappen terug op de bizarre kwalificatie die ruim anderhalf uur duurde. “Het was erg glad en lastig om de banden op temperatuur te krijgen. Het was hectisch, een lange kwalificatie. Maar uiteindelijk ben ik blij om hier te staan”, glundert hij.

Verstappen genoot ervan om met de nieuwe bolide op Imola te rijden. “Het is een geweldig circuit waar elke fout afgestraft wordt. Dat is waar we van houden, om het moeilijk te maken. Ik ben blij met de poleposition. Ik weet dat het weer morgen en zondag anders zal zijn, maar het is in ieder geval een goed begin van het weekend.”

Verstappen hoopt in ieder geval dat zijn weekend beter verloopt dan Bahrein en Australië, waar hij uitviel. “Onze eerste drie races gingen niet volgens plan, maar we zullen proberen om er hier een goed weekend van te maken”, sluit Verstappen af.