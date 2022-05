Max Verstappen is blij dat goede vriend Nyck de Vries vandaag de kans krijgt om in een Formule 1-bolide te testen. De Red Bull-coureur gunt de Formule E-wereldkampioen een zitje, maar weet ook dat De Vries goed zit in de elektrische raceklasse.

Vandaag is een bijzondere dag voor de Nederlandse autosport, aangezien er twee Nederlandse coureurs deelnemen aan de eerste vrije training van de Formule 1. Nyck de Vries stapt in bij Williams, waar hij een uur lang op het Circuit de Barcelona-Catalunya mag rijden in plaats van Alexander Albon. Verstappen is blij dat De Vries, regerend Formule E-wereldkampioen en reservecoureur van Mercedes, deze kans krijgt.

“We kennen elkaar goed, we zien elkaar regelmatig in Monaco. Het is een heel mooie kans voor hem, maar aan de andere kant is het maar een VT1 en valt er weinig te winnen”, nuanceert Verstappen. “Hij moet gewoon zijn werk doen en ervan genieten. Ik heb er vertrouwen in dat hem dat gaat lukken.”

Lees ook: Nyck de Vries rijdt vrijdag eerste training voor Williams

“Dan zullen we wel zien wat de toekomst hem biedt”, vervolgt Verstappen. “Ik wens hem het beste en een kans op een zitje in de Formule 1 toe, maar anders doet hij het al geweldig in de Formule E. Het is lastig te zeggen”, aldus Verstappen.

De Vries zelf kijkt in ieder geval uit naar de vrije training die om 14:00 uur begint. “Ik ben Williams in de eerste plaats erg dankbaar voor de kans om tijdens de eerste vrije training te rijden”, zei De Vries, die de auto van Alexander Albon overneemt. “Het is goed voor mij om het team te leren kennen en de FW44-bolide te besturen. De voorbereidingen op de test lopen goed en het team biedt me geweldige steun. Ik verheug me op de hele ervaring in Spanje!”, aldus de 27-jarige De Vries.