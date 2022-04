Na twee uitvalbeurten in de eerste drie races hoopt Max Verstappen in Imola op een probleemloos weekend. Het wordt dankzij de sprintkwalificatie een andere uitdaging: “We moeten het maximale uit de eerste vrije training halen.”

Twee uitvalbeurten zorgden ervoor dat Verstappen veel punten liet liggen, waar hij tweede of zelfs eerste had kunnen worden. In plaats van ongeveer zestig staan er slechts 25 punten achter de naam van de regerend wereldkampioen. In Imola kan de Nederlander echter terugslaan dankzij het sprintformat.

Daardoor vindt de kwalificatie op vrijdag plaats, gevolgd door de sprintrace op zaterdag. Die bepaalt de startvolgorde voor de zondag en biedt bovendien ten opzichte van vorig jaar meer punten. Waar vorig jaar enkel de top drie op punten kon rekenen, is dat nu de top acht. De winnaar van de sprintrace krijgt acht punten, de nummer acht krijgt er één.

Dat betekent wel dat de teams flink aan de bak moeten, aangezien de eerste vrije training direct de generale repetitie voor de kwalificatie is. “Ik kijk ernaar uit om dit weekend weer op Imola te racen”, zegt Verstappen. “Dit is natuurlijk de eerste sprintrace van het jaar, het is dus belangrijk om het maximale uit de eerste vrije training te halen om goed te begrijpen welke afstelling nodig is voor de kwalificatie op vrijdag.”

Voor nu wil Verstappen, die na de race in Melbourne aangaf nog niet te willen denken aan de titelstrijd, vooral een probleemloos weekend hebben. “Het team ter plekke en op de fabriek in Milton Keynes werkt ongelooflijk hard. Hopelijk hebben we een probleemloos weekend en scoren we als team veel punten. Voorlopig bekijken we het race voor race en zien we wel waar we eindigen”, aldus Verstappen.