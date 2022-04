Als het aan topman Helmut Marko ligt, schroeft Red Bull dit weekend in Imola tóch een update op de auto zolang deze ‘het redelijk doet’. “We hebben besloten in de aanval te gaan.”

Duidelijk teksten dus van Marko in het ORF-programma Sport am Sonntag, die ons bereiken via Motorsport-Magazin. Hoewel Marko én teambaas Christian Horner in Melbourne nog stelden dat Red Bull niet met een grote update zou komen in Imola, klinkt er nu dus andere taal vanuit de stierenstal.

“We hebben besloten in de aanval te gaan, risico te nemen”, stelt Marko. “Zolang onze update het redelijk doet, brengen we deze gewoon om meer performance te vinden.” Een risico is dat inderdaad wel, want Imola is een sprintweekend, met maar één vrije training voor de kwalificatie op vrijdagmiddag.

Dat Red Bull nieuwe onderdelen zodoende niet zo grondig kan evalueren als normaal – met de parc fermé-regel die vrijdagmiddag bij het beginnen van de kwalificatie ingaat, waardoor Red Bull daarna niets meer aan de auto mag veranderen – neemt het dus voor lief.

‘Geen boekhouders’

“Wij zijn geen boekhouders, die alle punten natellen. We willen de klus op performance klaren”, verwijst Marko naar de strijd met titelrivaal Ferrari, waarin het nu dus in de aanval gaat. “Het zal niet makkelijk worden, maar we nemen het risico.”

Red Bull staat momenteel ook al 49 punten achter op Ferrari, en Max Verstappen staat er 46 achter op WK-leider Charles Leclerc. Verstappen is in twee van de drie races van 2022 uitgevallen. Volgens Marko is het probleem dat Verstappen in Melbourne een zekere tweede plek kostte echter opgelost.

Overgewicht

Red Bulls grootste performance-gerelateerde probleem met de RB18, is verder overgewicht. De auto zou zo’n tien kilo zwaarder zijn dan de Ferrari, wat zo’n drie of vier tienden per rondje is. Marko: “We hopen het gewicht de komende twee of drie races terug te brengen en op de gewichtslimiet te komen.”

