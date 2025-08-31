De Dutch GP zit erop en wat een spektakel hebben we gezien in Zandvoort! Drie safetycars, een waanzinnige strijd tussen Oscar Piastri en Lando Norris, en een Max Verstappen die tot het uiterste ging voor zijn thuispubliek. Piastri pakt de zege en belangrijke punten in de titelstrijd, terwijl Isack Hadjar voor dé verrassing van het weekend zorgt met zijn eerste F1-podium. Dit en meer hoor je in deze podcast, mis het niet!

Luister de gehele podcast hier op de website of via jouw favoriete podcastplatform zoals Spotify of Apple Podcasts. Vergeet je daar ook niet te abonneren en dan mis je voortaan geen enkele aflevering meer!

Of bekijk hier de video van de podcast:



