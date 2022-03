Max Verstappen is nog niet helemaal tevreden met de prestaties van de RB18. De Nederlander geeft toe dat hij er ‘meer van verwacht’ had, maar laat ook weten dat Red Bull eraan werkt: “Hopelijk gaat het hier meer zoals gehoopt.”

In Bahrein streed Verstappen met Charles Leclerc om de zege, al moest de Nederlander lange tijd zien hoe de Ferrari de race controleerde. Verstappen kreeg naarmate de race vorderde te maken met meer problemen, waaronder problemen met de stuurbekrachtiging en vervolgens in de slotfase een probleem met de benzinedruk waardoor hij uiteindelijk uitviel.

“Ik was niet helemaal blij, maar ik lag nog steeds tweede”, blikt Verstappen terug. “Dat waren goede punten geweest, maar helaas vielen we uit. Maar we hebben veel geleerd omdat we zo goed als de hele race hebben gereden. We zullen dat hier implementeren. Het was een goede les.” Op de vraag of hij tevreden was met de prestaties van de RB18, antwoordt hij stellig: “Nee. Ik had er meer van verwacht, maar daar zijn wat redenen voor. We werken eraan en hopelijk gaat het hier meer zoals gehoopt.”

Dat er in de slotfase in Bahrein drie coureurs – Verstappen, Pérez en Gasly – met een Red Bull Powertrains-krachtbron uitvielen, was een slechte zaak volgens Verstappen. “We kwamen het probleem [met de benzinedruk] niet tegen bij de testdagen, dus we wisten er niet van. Het was ongelukkig, maar het zou niet moeten gebeuren. Om met drie auto’s uit te vallen, dat was behoorlijk slecht. We moeten beter doen als we om de titel willen strijden. Dan mag je niet te veel races als Bahrein hebben.”

Voor Saoedi-Arabië verwacht Verstappen dat het zicht nu, met de grotere, 18-inch band, nog slechter zal zijn. Vorig jaar klaagden meerdere coureurs al over de mogelijke gevaren van het Jeddah Corniche Circuit, waar de snelheid hoog ligt maar de muren ook snel een fout afstraffen. Dat zorgt vervolgens voor nog meer gevaar, omdat achteropkomend verkeer niet altijd kan zien wat er gebeurt. Daarom heeft de FIA al besloten om in de blinde bochten met videoschermen te werken.

“Het zicht zal wat tricky worden”, denkt Verstappen. Ook het porpoising kan een minder prettige ervaring worden. “Ik weet niet hoe de auto zich hier zal gedragen, maar dat zal niet fijn zijn met zoveel rechte stukken. Ik heb de wijzigingen aan het circuit doorgenomen, maar heb het nog niet gezien. Maar het is uiteindelijk voor iedereen hetzelfde. De eerste sector is gaaf om te rijden, maar zeker niet het veiligst.”

