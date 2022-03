Red Bull rekent erop dit weekend geen herhaling te zien van het probleem met de brandstoftoevoer dat in Bahrein tot een dubbele uitvalbeurt leidde. Het team zegt een oplossing te hebben gevonden.

Een woordvoerder van Red Bull laat weten dat zowel Max Verstappen als Sergio Pérez in Bahrein uitviel door een probleem met de benzinedruk. “Er zat genoeg brandstof in de auto, maar een vacuüm zorgde ervoor dat de pompen de benodigde brandstof niet naar de motor konden pompen.”

Met een week de tijd om hieraan te werken, zegt het team een oplossing te hebben gevonden. “We hebben de nodige stappen gezet om dit issue te verhelpen. We verwachten deze problemen dit weekend dus niet meer te hebben.”

Voor Verstappen betekende het probleem met de benzinedruk in Bahrein vier ronden voor het eind het einde. Pérez strandde nog twee rondjes later. Verstappen verloor zo een zekere tweede plek, met een kleine kans op meer. Pérez lag vierde voor Verstappen uitviel en derde toen hijzelf ineens klaar was.

