Max Verstappen kijkt vol vertrouwen naar de tweede Grand Prix van het Formule 1-seizoen, komend weekend in Saoedi-Arabië. De Nederlander had afgelopen zondag een teleurstellende eerste race als wereldkampioen, maar verwacht dat Red Bull op het Jeddah Corniche Circuit terug kan slaan.

Verstappen leek zondag in Bahrein op weg naar een tweede plaats achter Charles Leclerc, maar moest enkele ronden voor het einde met een technisch probleem opgeven. Ook teamgenoot Sergio Pérez wist de finish niet te halen. Een valse start dus voor Red Bull, zegt Verstappen. “Het afgelopen weekend was voor ons allemaal zwaar om te verwerken. We winnen en verliezen als team.”

‘We zullen sterker terugkomen’

Veel tijd om bij de teleurstelling van Bahrein stil te blijven staan is er echter niet. Komend weekend wacht alweer race nummer twee, de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Verstappen kijkt uit naar die race. “We zullen deze week sterker terugkomen. We hebben een goed pakket en we waren competitief in Bahrein, er zijn positieve punten te halen uit het weekend. We hebben een lang seizoen voor de boeg. Dit was pas de eerste race.”

De Grand Prix van Saoedi-Arabië stond in 2021 voor het eerst op het programma. Verstappen werd tweede op het Jeddah Corniche Circuit. “Vorig jaar was de luchtvochtigheid een uitdaging. Ze hebben wat kleine aanpassingen gedaan aan de zichtbaarheid in sector één, dus ik ben benieuwd hoe het deze keer zal zijn. Het is een heel snel circuit met snelle rechte stukken. Dit jaar zijn de auto’s iets zwaarder, dus het wordt heel interessant om te zien hoe ze zullen presteren. Ik kijk er echt naar uit, het gaat leuk worden!”

