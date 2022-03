Een teleurstellend resultaat voor Red Bull in Bahrein. Zowel Max Verstappen als Sergio Pérez haalde de finish niet, beiden strandden in het zicht van de haven. Teambaas Christian Horner denkt dat de problemen vergelijkbaar zijn.

“De symptomen lijken hetzelfde”, laat Horner na de race bij Viaplay weten. “Het lijkt op een mogelijk probleem in het brandstofsysteem”, legt de Britse teambaas uit. “Natuurlijk is het frustererend om de kans op een podium te verliezen met Max en het harde verdedigingswerk van Pérez om Hamilton achter zich te houden”, gaat Horner verder.

De betrouwbaarheid leek voor Red Bull tijdens de wintertests in Barcelona en Bahrein geen probleem te zijn. “Het is iets wat totaal onverwacht komt en we niet eerder gezien hebben. We zullen de auto’s strippen en onderzoeken wat het probleem is”, aldus Horner.

De teambaas is geeft aan dat Ferrari te snel is, maar dat het positief is dat Verstappen zich als tweede gekwalificeerd had. “Als je naar de positieve dingen kijkt van het weekend, we stonden op de eerste rij en we konden racen met Ferrari. Ik denk dat ze net dat beetje te snel voor ons waren dit weekend”, vervolgt Horner. “Het is een lang seizoen, we moeten volgend weekend terug proberen te komen. Gelukkig racen we volgende week al, dan kunnen we dit weekend eerder vergeten.”

Basis is goed

Horner geeft aan dat hij niet weet of de RB18 geschikt is voor het snellere circuit in Jeddah waar aankomend weekend gereden wordt. “We zaten er hier een paar tienden achter Leclerc. In de eerste sector waren we wel snel”, vervolgt Horner. De basis is goed volgens de Brit. “Ik zit liever in deze positie met een snelle auto zoekend naar betrouwbaarheid, dan een betrouwbare, maar langzame auto te hebben.”