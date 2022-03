Na de testdagen wilde Mercedes in de underdogrol kruipen, maar Max Verstappen gelooft daar niet zo in. Mercedes zal, op basis van hun uitspraken, volgens Verstappen ‘stijf onderaan’ staan en heeft al ‘sinds 2017 een slechte auto’. De Nederlander is er op een wat serieuzere toon zeker van dat Mercedes ‘competitief zal zijn’.

Verstappen blikt op de ochtend van het eerste raceweekend van 2022 tevreden terug op de testdagen in Barcelona en Bahrein. “De testdagen gingen goed”, oordeelt de regerend wereldkampioen. “Het is nog onduidelijk waar we staan. Op de laatste dag hadden we een update meegenomen en dat leverde ons wat tijdswinst op.” Wat zijn doelen zijn voor dit weekend? “Natuurlijk vooraan staan, maar we zullen wel zien.”

Waar ze bij Red Bull met name positief klonken, heerste bij Mercedes de negativiteit over de W13. Deze zou volgens Lewis Hamilton nog niet in staat zijn om voor de zeges te gaan en teambaas Toto Wolff ziet nog ‘genoeg ruimte voor verbetering’, maar Verstappen denkt er het zijne over. “Zij zullen stijf onderaan staan op basis van hun uitspraken, zij hebben een slechte auto. Dat is al sinds 2017 het geval bij de testdagen”, klinkt het cynisch, waarna hij toch nog serieus antwoordt: “We zullen het wel zien, maar ik ben er zeker van dat ze competitief zullen zijn.”

Dit weekend zal duidelijk worden of sommige teams bij de testdagen verstoppertje hebben gespeeld of niet. Verstappen hoopt dit seizoen net zo goed te kunnen presteren als vorig seizoen, waarin hij tien zeges pakte en ook de meeste polepositions veroverde. Toch weet hij dat dat een lastige klus wordt. “Vorig seizoen hadden we meer zeges en poles kunnen pakken, maar je hebt daar een sterke auto voor nodig. We zullen dat dit seizoen opnieuw proberen, maar dat zal lastig worden. Ik hoop dat we iets vergelijkbaars kunnen bereiken.”

Voor Verstappen verandert er in ieder geval niets aan de motivatie voor dit seizoen, ook niet nu hij als regerend wereldkampioen aan het seizoen begint. “De motivatie is hetzelfde, of zelfs meer. Je wil blijven winnen en vooraan staan, zeker na vorig jaar. Je droomt er als kind van om Formule 1-coureur te worden en wereldkampioen te worden. De druk daarvan is nu verdwenen, maar je wil nog steeds races winnen.”