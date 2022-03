Max Verstappen kan niet wachten om komend weekend eindelijk met het nummer 1 aan de start te verschijnen van de eerste Grand Prix van het nieuwe Formule 1-seizoen.

De Nederlander werd drie maanden geleden wereldkampioen, maar verlegde na een paar weken vakantie alweer snel de focus naar het nieuwe seizoen en de verdediging van zijn wereldtitel. Hij staat na de shakedown in Barcelona en de officiële testdagen in Bahrein te popelen om op het Bahrain International Circuit voor het echie in actie te komen. “We hebben veel geleerd tijdens het testen in Barcelona en Bahrein, ik ben erg enthousiast om de aandacht nu weer op het racen te richten”, zegt Verstappen voorafgaand aan het raceweekend. “Het is een heel nieuw tijdperk voor de sport en er kan van alles gebeuren.”

(Motorsport Images)

Veel onbekende factoren

Een van de doelstellingen van de FIA bij het opstellen van de nieuwe regels was het terugbrengen van de onderlinge verschillen tussen de teams en close racing te krijgen. Of dat is gelukt moet nog blijken, aldus Verstappen. “De focus is om de grid dichter bijeen te brengen en het makkelijker te maken om te volgen. Ik hoop dat we dat in de eerste race zullen zien. Alles is nog zo nieuw, dus er zijn nog veel onbekende factoren voor de eerste race van het seizoen. Ik ben benieuwd waar we staan ten opzichte van de rest van de grid tijdens de kwalificatie op zaterdag.”

Verstappen heeft alle vertrouwen dat zijn eigen team Red Bull een goede auto heeft afgeleverd. “De auto ziet er goed uit en als team staan we er goed voor. Het belangrijkste voor ons in Bahrein is dat we een stabiel weekend hebben zonder al te veel problemen en we hopen een flink aantal punten te scoren.”