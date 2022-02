Maar liefst 147 ronden reed Max Verstappen in de RB18 op de eerste testdag in Barcelona. Een zeer productieve dag voor de Nederlander, die tevreden is: “Het was een goede start.”

Verstappen was de meest productieve coureur op de woensdag. Hij tikte aan het einde van de dag 147 ronden aan, net iets minder dan Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz, 152 ronden, bij elkaar reden. Zijn rondetijd bleef met de negende plek wat achter ten opzichte van de concurrentie, maar ook Verstappen weet dat het bij de testdagen niet om de rondetijden gaat, maar om kilometers maken.

“De auto is compleet anders”, vergelijkt hij de nieuwe bolide met de vorige generatie Formule 1-auto’s. “Ik vind de RB18 er goed uitzien, maar het gaat er natuurlijk om dat die snel is, dat hopen we te zien. Vandaag ging het erom veel ronden te maken, te wennen aan de auto en een beeld te krijgen hoe de auto zich gedraagt”, sprak hij na afloop op woensdag. “Alles werkte prima vandaag, dus het was een goede start. We gaan vanavond bekijken wat we al kunnen leren en meenemen naar morgen, wanneer Checo (Pérez, red.) in de auto zit.”

Een geheel probleemloze dag was het niet voor Verstappen. Zo verremde hij zich een aantal keren en in één geval moest hij daardoor een uitstapje maken door de grindbak. Maar ook dat hoort bij zo’n test, benadrukt Verstappen. “Natuurlijk ga je hier of daar een keer wijd of blokkeer je een wiel. Je zoekt ook uit hoe de balans van de auto is en stap voor stap wat de limieten van de auto zijn. Maar het belangrijkste is om veel te rijden en kilometers te maken”, besluit de wereldkampioen.

Foto: Motorsport Images