Verstappen ziet kansen vanaf P3: ‘Start in ieder geval vanaf de schone kant’

Same old, same old. De beide Mercedessen bleken net iets te snel te zijn in de kwalificatie en dus start Max Verstappen de Grand Prix van Bahrein morgen vanaf de derde startplek. De Nederlander bleef uiteindelijk op vier tienden steken van Lewis Hamilton maar houdt hoop voor zondag: “Hopelijk hebben we het juiste compromis gevonden qua afstelling.”

Verstappen sloot de derde vrije training nog af als snelste en leek aanspraak te kunnen maken op in ieder geval een plek op de eerste rij. Daar zat hij twee en een halve sessie dichtbij maar in Q3 werd hij alsnog voorbijgestoken door Valtteri Bottas. “Ik start in ieder geval niet op de vuile lijn”, reageerde hij op de radio refererend naar zijn slechte start in Istanbul twee geleden.

“Ïk heb het niet ergens laten liggen, denk ik. Het rondje was prima. Ik had wat minder grip aan de achterkant dan vanochtend maar over het algemeen was dit een prima kwalificatie. We zullen morgen zien wat het waard is. Het circuit is zwaar voor de banden, hopelijk hebben we daarvoor het goede compromis gevonden met de afstelling.”

Maar ondanks goede voortekenen blijft Verstappen realisitisch: “Het wordt moeilijk om Mercedes te verslaan, zij hebben de snelheid gevonden vandaag. We hebben zelf wat andere banden beschikbaar dus misschien biedt dat mogelijkheden.” Verstappen weet zich op de tweede rij gesteund door teamgenoot Alex Albon al kijkt hij het liefst vooral naar voren: “Ik zie wel hoe het gaat, ik focus me op mezelf en probeer de Mercedessen bij te houden. Dan blijkt vanzelf wie er kan volgen.”