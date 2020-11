Hamilton klopt Bottas en Verstappen voor pole GP Bahrein

Lewis Hamilton heeft op het Bahrain International Circuit Valtteri Bottas en Max Verstappen afgetroefd in de strijd om de poleposition. De Brit noteerde een 1:27.264 en was daarmee twee tienden tienden sneller dan zijn Finse teamgenoot. Alexander Albon zal vanaf de vierde plek starten.

In de derde vrije training is Verstappen de snelste en hij kan zich in de kwalificatie ook vooraan mengen met de Mercedessen. Na de eerste run is Hamilton de snelste, maar slechts met een verschil van een tiende naar de Nederlander en twee tienden naar teamgenoot Valtteri Bottas. In de tweede run verbetert Hamilton zich ruim, maar liefst vier tienden, en noteert een 1:27.264. Hoewel Verstappen zich ook verbetert in zijn laatste run, is Bottas uiteindelijk nipt sneller dan de Red Bull-coureur.

Alexander Albon zal achter zijn teamgenoot starten nadat hij Sergio Pérez weet af te troeven in de slotseconden van de kwalificatie. De Renault-coureurs starten achter de roze Racing Point, terwijl Lando Norris de Alpha Tauri-coureurs splitst met de negende tijd.

Carlos Sainz lijkt net als teamgenoot Lando Norris mee te kunnen doen voor een plaats in de top tien, maar zijn Q2 eindigt vroegtijdig. De Spanjaard begint net aan zijn eerste getimede ronde als de motor lijkt vast te lopen. De papajaoranje McLaren staat dusdanig gevaarlijk op de baan dat het leidt tot een kortstondige rode vlagsituatie. Hij zal als vijftiende de race aanvangen. Voor zijn toekomstige team, Ferrari, is het een tegenvallende kwalificatie: Sebastian Vettel en Charles Leclerc starten vanaf de elfde en twaalfde plek.

Meer naar achteren laat George Russell weer zijn kracht op de zaterdag zien zoals vaker dit seizoen: de Brit stelt met zijn rondetijd in Q1 opnieuw een plaats in Q2 veilig, al kan hij daar niet veel meer doen dan de veertiende tijd.

(Volledige uitslag onder de foto)