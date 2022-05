Sebastian Vettel hoopt dat de Formule 1 minder afhankelijk wordt van het Drag Reduction System (DRS). Volgens de viervoudig wereldkampioen is het systeem, in eerste instantie bedoeld als hulpmiddel, cruciaal voor inhaalacties maar dat ziet hij liever anders.

Dit jaar werden er nieuwe regels geïntroduceerd die de actie op de baan moesten verbeteren. De coureurs hebben al gemerkt dat ze langer en beter achter andere coureurs kunnen blijven zitten zonder daar de negatieve gevolgen van te ondervinden, zoals hogere bandenslijtage of minder grip. Dat zorgt voor vraagtekens over de DRS, wat als hulpmiddel was bedoeld maar volgens Vettel nu cruciaal is voor inhaalacties.

“Ik heb het idee dat je nu beter kan volgen, je hebt minder last van het drag-effect”, legt Vettel uit. “We zijn tot op zekere hoogte meer afhankelijk van de DRS dan in het verleden.” Vettel zou dan ook graag willen zien hoe de races zouden zijn zonder de DRS om te zien of de coureurs meer in staat zijn om in te halen dan in het verleden.

“Ik ben een beetje voorzichtig met de DRS. Het werd in het leven geroepen als hulpmiddel om in te halen maar nu voelt het als de enige manier waarop je kan inhalen. Idealiter zouden we reglementen hebben die ervoor zorgen dat we kunnen volgen en racen zonder DRS. De DRS is er niet al zeventig jaar, het werd pas tien jaar geïntroduceerd als experiment”, aldus Vettel.

Net als Red Bull-teambaas Christian Horner waarschuwt Vettel ervoor dat er geen kat-en-muisspellen moeten komen door de DRS, zoals te zien was in Saoedi-Arabië. “Je moet moeite doen voor een inhaalactie, het moet niet bepaald worden door een zone waarin je de DRS krijgt”, stelt Vettel. “In Jeddah zag je dat de raceleiders remden voor de DRS-lijn om als tweede over die streep te gaan, dat is een ander soort racen. Dat is niet de kant die we op moeten gaan”, aldus de Aston Martin-coureur.