Na zijn positieve uitlatingen over ‘echte Amerikaanse circuits’ als Road America heeft Sebastian Vettel een uitnodiging gekregen van een IndyCar-team op in een van haar bolides op dat circuit te testen.

Bij de persconferentie in Miami maakte Vettel duidelijk dat hij het een gemiste kans vond voor de Formule 1 om voor een nieuw stratencircuit in Miami te gaan terwijl de Verenigde Staten genoeg andere, permanente circuits heeft die volgens hem bovendien beter zijn. Een voorbeeld dat hij noemde was Road America, waar de IndyCar en het IMSA-kampioenschap nog altijd op racen.

“Het geld dat is uitgegeven om dit allemaal op te bouwen [in Miami] had ook gebruikt kunnen worden om geweldige plekken als Road America naar de Formule 1-standaard te brengen”, zei Vettel. “En van een coureursperspectief zou dat veel spannender zijn.”

Die opmerking is luid en duidelijk gehoord in de Verenigde Staten, waar IndyCar-coureur Graham Rahal zich aansloot bij Vettel. “Vettel, een echte racer!”, plaatste Rahal in een bericht op Twitter. “We hebben een aantal geweldige circuits in de Verenigde Staten en ik moet zeggen dat ik het er volledig mee eens ben.”

Niet veel later plaatste Rahal de uitnodiging voor Vettel, die zelf niet actief is op sociale media, om in een IndyCar-bolide van Rahal Letterman Lanigan Racing op Road America te testen. Teameigenaar Bobby Rahal tweette vervolgens dat, als Vettel het wil, ‘het een deal is’. Vettel zelf heeft nog niet gereageerd op de uitnodiging.