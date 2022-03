Sebastian Vettel verwacht niet dat Max Verstappen extra druk zal ervaren als regerend wereldkampioen. Volgens Vettel is het juist een opluchting om als wereldkampioen aan het nieuwe seizoen te beginnen: “Het is een boost.”

Vettel bevond zich al eerder in de positie van Verstappen. De Duitser werd in 2010 voor het eerst wereldkampioen en mocht daarna dus het nummer 1 op zijn auto plakken. Daar maakte hij gretig gebruik van en tot en met het seizoen 2014 reed hij met het nummer 1 op de Red Bull rond. De jaren daarna verdween het nummer 1, een privilege voor de regerend wereldkampioen. Lewis Hamilton besloot de afgelopen jaren vast te houden aan zijn vertrouwde nummer 44, maar met Verstappen keert het nummer 1 weer terug.

Dat is geen extra last voor Verstappen, denkt Vettel. “Het is lang geleden voor mij, maar van wat ik me kan herinneren was het een boost”, zegt Vettel tegen Racefans. Het is uiteindelijk zelfs een opluchting, stelt de viervoudig wereldkampioen. “Het is een geweldig gevoel om het seizoen als wereldkampioen in te gaan.”

“Je hebt het nummer 1 op de auto, dat is een privilege”, vervolgt Vettel. “We willen ons allemaal wel in die positie bevinden, maar slechts één van ons kan dat. Ik zag het niet als een extra last. Het was zelfs een boost. Ik denk dat hij zich ook zo zal voelen,” doelt Vettel op Verstappen, “maar iedereen is anders.”