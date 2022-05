Sebastian Vettel zegt zichzelf elke dag vragen te stellen over allerlei zaken, ook over zijn toekomst in de Formule 1. Niet omdat hij er niet meer van geniet, maar omdat hij zich zorgen maakt over het klimaat: “Als ik uitstap denk ik ook wel: moeten we dit nou wel doen?”

Bij het BBC-programma Question Time kreeg Sebastian Vettel de vraag of hij zichzelf niet hypocriet vindt, aangezien hij het over energie en klimaatverandering heeft gehad maar vervolgens wel een Formule 1-coureur is. “Ja, dat is zo”, geeft Vettel toe, die ook doorheeft dat een deel van het publiek lachte om de scherpe opmerking van de presentatrice. “Je hebt gelijk om te lachen. Er zijn elke dag wel vragen die ik mezelf stel. Ik ben geen heilige.”

“Ik maak me erg zorgen om de toekomst”, vervolgt Vettel. “We moeten minder afhankelijk zijn van energie en dat kan ook, er zijn oplossingen voor.” Hij komt vervolgens terug op zijn punt, dat hij zich elke dag wel vragen stelt. Zo vraagt Vettel zich ook af of hij wel Formule 1-coureur zou moeten zijn te midden van klimaatverandering. “Ik vraag me ook af of ik wel de wereld moet rondreizen, maar er zijn een aantal dingen waar ik invloed op heb, sommige dingen ook weer niet.” Om zijn steentje bij te dragen geeft Vettel al aan dat hij de auto pakt wanneer het vliegtuig niet nodig is.

“Het is mijn passie om te racen, ik houd ervan”, voegt Vettel toe. “Elke keer dat ik instap, houd ik ervan. Maar als ik uitstap denk ik ook wel: moeten we dit nou wel doen? De wereld rondreizen, hulpbronnen verspillen… maar aan de andere kant vermaken we mensen. In coronatijd waren we de eerste sport die weer begon. Toen waren er weer Formule 1-races. Als we al dat vermaak niet zouden hebben gehad, zouden we allemaal gek worden.”

Vettels contract bij Aston Martin werd vorig jaar verlengd, maar dat contract loopt nu eind dit jaar af. Het is nog maar de vraag of de viervoudig wereldkampioen, die met Aston Martin niet meedoet voor de topposities, genoeg motivatie vindt om door te gaan. Aston Martin-teambaas Mike Krack noemde het ‘dom’ om Vettel niet langer te willen houden terwijl Vettel er zelf geen geheim van heeft gemaakt dat hij weer om podiums en zeges wil strijden.