Viaplay-topman Peter Nørrelund heeft gereageerd op de kritiek die de streamingsdienst, waar sinds dit jaar de Formule 1 uitgezonden wordt, gekregen heeft. Met name op sociale media moest Viaplay het ontgelden, maar Nørrelund ‘had niet durven dromen van een beter begin’.

Na negen jaar raakte Ziggo Sport de uitzendrechten van de Formule 1 kwijt. Deze kwamen in handen van de Nordic Entertainment Group (NENT), dat de Formule 1 sinds dit jaar op streamingplatform Viaplay uitzendt.

Dat was een grote verandering voor de Formule 1-fan, ook vanwege de andere samenstelling van het team. Commentator Olav Mol, pitreporter Jack Plooij en Robert Doornbos gingen niet mee naar Viaplay, waar nu Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk het commentaar verzorgen. Amber Brantsen, die voorheen voor de NOS werkte, presenteert de voor- en nabeschouwing van de kwalificatie en de race, waarbij analisten Christijan Albers, Giedo van der Garde en Tom Coronel afwisselend aanschuiven om meer duiding te geven. Op het circuit zijn tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen, David Coulthard en Tom Kristensen aanwezig als experts.

Deze verandering viel bij veel Formule 1-fans verkeerd. Op sociale media regende het klachten over Viaplay, waarbij het onder andere ging om de kwaliteit van de streams en de commentators. NENT-topman Peter Nørrelund is vooral tevreden na twee Grand Prix-weekenden. “Formule 1 ligt de mensen in Nederland tegenwoordig zo na aan het hart, dus het zorgt ook voor een bepaald verantwoordelijkheidsgevoel”, zegt Nørrelund tegen De Telegraaf. “Ik had niet durven dromen van een beter begin. Natuurlijk zijn er zaken die kunnen verbeteren, maar dat is altijd het geval.”

Toch is Nørrelund niet blind voor de kritiek die Viaplay krijgt. “Dit betekent dat we bezig zijn met iets interessants”, stelt hij. “Social media is aan de ene kant een zegen, maar aan de andere kant ook een vloek. We weten dat mensen niet van verandering houden, maar we kunnen onze koers niet laten afhangen van allerlei meningen. Ja, we doen het anders dan onze voorganger Ziggo. Als we hen zouden gaan kopiëren, hadden we zeker gefaald.” Nørrelund voegt later toe: “Verwacht niet dat we met glazen bier in de studio zitten en de polonaise lopen als Verstappen een race wint.”

Foto: Peter van Egmond