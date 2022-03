Viaplay is vandaag officieel gelanceerd in Nederland. De nieuwe uitzendgerechtigde van de Formule 1 in Nederland heeft haar streamingsdienst gelanceerd en heeft daarbij meteen al een documentaire met kersvers wereldkampioen Max Verstappen online gezet.

In januari kondigde Viaplay al aan dat het een samenwerking aanging met Verstappen om een ‘uniek inkijkje’ te geven en daar is nu dus al het eerste resultaat van te bekijken. In ‘Verstappen – Lion Unleashed’ praten Max, vader Jos en manager Raymond Vermeulen over het seizoen 2021 en blikken ze alvast vooruit op het nieuwe seizoen.

“Ik kijk echt uit naar deze samenwerking met Viaplay, zeker omdat onze ambities om de beste in ons vak te zijn overeenkomen”, zegt Verstappen. “Viaplay is misschien nieuw voor de Nederlandse kijkers, maar de streamingsdienst heeft in het buitenland zijn voetsporen inmiddels verdiend. Het is fantastisch dat we een grote groep fans kunnen trakteren op unieke content die we samen al aan het maken zijn.”

Naast de documentaire met Verstappen – die overigens 24 minuten duurt – heeft Viaplay ook alvast twee afleveringen van F1 Talks op haar streamingsdienst gezet. Daarbij komt het nieuwe panel, bestaande uit David Coulthard, Mika Häkkinen en Tom Kristensen, samen voor een gesprek onder leiding van de nieuwe presentatrice van de Formule 1, Amber Brantsen. Zij bespreken daarin van alles over de Formule 1, met uiteraard aandacht voor de titelstrijd van afgelopen jaar.

Nordic Entertainment Group (NENT) kocht vorig jaar de uitzendrechten van de Formule 1 over van Ziggo Sport, dat dit jaar nog wel samenvattingen van de races zal uitzenden. Viaplay, een van de diensten onder NENT, besloot daarbij om een andere weg in te slaan door voor een nieuw presentatieduo te gaan: Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. In de studio zullen regelmatig Giedo van der Garde, Christijan Albers en Tom Coronel aanschuiven. Stéphane Kox zal als pitreporter vanuit de paddock verslag doen. Op 10 maart vindt de eerste Formule 1-uitzending van Viaplay plaats, wanneer de testdagen in Bahrein van start gaan. Die worden volledig van Nederlands commentaar voorzien.