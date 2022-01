Max Verstappen en Viaplay, de nieuwe rechtenhouder van de Formule 1 in Nederland, hebben de handen ineen geslagen. Het doel is de fans een ‘uniek inkijkje’ te geven in het leven van Verstappen.

De deal is voor meerdere jaren, zo melden beide partijen daarbij. Los van dat Viaplay als enige alle Formule 1 trainingen, kwalificaties en races live gaat uitzenden in Nederland, krijgen fans zo ook te zien hoe Verstappen met het leven op het circuit en daarbuiten omgaat.

Lees ook: Viaplay maakt abonnementsprijzen Formule 1 bekend

De samenwerking met Verstappen blijft niet beperkt tot Nederland. Viaplay zal deze ook in haar andere markten (waaronder Denemarken, Zweden, Noorwegen en de Baltische staten) exploiteren. Deel van de samenwerking is dat Jos Verstappen ‘geregeld’ aansluit bij het panel van experts van David Coulthard, Mika Häkkinen en Tom Kristensen.

“Ik kijk echt uit naar deze samenwerking met Viaplay”, laat Max Verstappen optekenen. Volgens Verstappen hebben hij en de zendgemachtigde dezelfde ambitie: “Om de beste in ons vak te zijn. Het zal geweldig zijn om samen te werken met Viaplay’s professionele team in de paddock”, verwacht Verstappen.

Volgens Verstappen heeft Viaplay ‘in het buitenland haar sporen inmiddels verdiend’, ondanks dat de streamingdienst nieuw is in Nederland. De Nederlander verheugt zich erop zijn fans een verdere blik achter de schermen te geven met Viaplay. Verstappen had eerder overigens ook een partnership met Ziggo Sport.

Lees ook: Amber Brantsen gaat F1-programma’s Viaplay presenteren

Viaplay wordt op 1 maart gelanceerd in Nederland. Een abonnement kost 13,99 euro per maand. Peter Nørrelund, chef sport van de overkoepelende NENT Group, is uiteraard in zijn nopjes met de deal met Verstappen. “De Formule 1 is een belangrijk speerpunt voor Viaplay en de samenwerking met Max Verstappen is hier het bewijs van.”