Een abonnement op de nieuwe streamingsdienst Viaplay, dat vanaf volgend jaar de Formule 1 in Nederland gaat uitzenden, zal 13,99 euro per maand gaan kosten. Op jaarbasis komt dat dus neer op net geen 170 euro.

De Nederlandse rechten voor de Formule 1 zijn vanaf 2022 niet langer in handen van Ziggo Sport, maar liggen dan bij de Scandinavische NENT Group. Dat gaat op de nieuwe zender Viaplay niet alleen Formule 1, maar ook andere sport, films, series en documentaires aanbieden. Zo zijn onlangs de rechten van dartsbond PDC en het Duitse en Engelse voetbal overgenomen. De abonnementen worden aangeboden via meerdere partners, waaronder VodafoneZiggo en KPN. Geïnteresseerden kunnen dus gewoon via de televisie naar de Viaplay-uitzendingen kijken. De zender is vanaf 1 maart 2022 beschikbaar.

Dutch Grand Prix bij de NOS

De Grand Prix van Nederland is de komende jaren gratis te zien via de NOS. De publieke omroep heeft naast de uitzendrechten van de race in Zandvoort ook de rechten van alle samenvattingen veroverd. Vanaf komend seizoen zendt de NOS drie minuten van de kwalificatie en een samenvatting van maximaal 15 minuten van elke Grand Prix uit.

Lees ook: ‘F1 zet in 2022 in op grote tv-show rond wintertest Bahrein’

De eerste Formule 1-uitzending van Viaplay staat gepland voor donderdag 10 maart 2022. Op die datum start in Bahrein de tweede wintertest van de Formule 1. Daarvan wordt uitgebreid verslag gedaan door Viaplay met een compleet nieuw team van presentatoren en analisten.

Lees ook: Heeft Viaplay Stéphane Kox, David Coulthard, Mika Häkkinen en Tom Kristensen aan boord gehaald?

Bekende analisten

Viaplay maakte woensdag het definitieve team van analisten bekend. Zoals FORMULE 1 MAGAZINE al eerder wist te melden komen de analyses in handen van Christijan Albers, Giedo van der Garde en Tom Coronel. De verslaggeving in de paddock zal worden verzorgd door Stéphane Cox. Zij zal op locatie worden bijgestaan door Mika Häkkinen, David Coulthard en Tom Kristensen. Eerder was al bekendgemaakt dat Amber Brantsen verantwoordelijk wordt voor de studiopresentatie en het commentaar bij de actie van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk afkomstig zal zijn..